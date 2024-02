Deolane Bezerra investe 1 milhão no carnaval e ganha mais que o dobro: 'Tudo'

Deolane Bezerra, de 36 anos, foi um dos nomes mais comentados no Carnaval 2024. Estreante na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, como musa da Grande Rio, a advogada e influenciadora chamou a atenção pelo samba no pé, pela fantasia luxuosa e pelo par de brincos de rubi avaliados em R$ 282 mil.