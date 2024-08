Edital oferece cachês de até R$ 10 mil para atrações de Dança

A Associação Arado Cultural está com inscrições abertas até 10 de agosto para o edital de seleção da "Semana Pra Dança/2024", que acontecerá entre os dias 30 de setembro e 6 de outubro de 2024, em diversos locais de Campo Grande (MS), incluindo teatros, escolas, praças e shoppings.

Realizada por meio de Termo de Fomento entre a Arado e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), a 'Semana Pra Dança' conta com investimento público de R$ 420 mil. Eis a íntegra.

De acordo com a Arado, o edital vai selecionar dez espetáculos/intervenções, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 60 minutos, acompanhadas de oficinas de 90 a 120 minutos, além de coreografias.

As coreografias serão divididas em conjuntos, solos, duos e trios, com durações específicas e diferentes valores de remuneração dependendo da origem dos proponentes, sejam eles de Campo Grande ou do interior do estado.

Cada participante pode enviar uma proposta por categoria.

Os cachês variam conforme a categoria e a origem dos artistas. Para espetáculos e intervenções, os valores vão de R$ 3 mil a R$ 8 mil para propostas de Campo Grande e de R$ 4 mil a R$ 10 mil para o interior do estado. Já para coreografias, os proponentes do interior podem receber até R$ 4,5 mil, enquanto os de Campo Grande podem ganhar até R$ 2,5 mil.

Os interessados devem preencher o formulário disponível NESTE LINK até o dia 10 de agosto de 2024, incluindo documentação detalhada como sinopse, ficha artística, portfólio, fotos e links para vídeos das propostas (...).

Continue lendo essa matéria no TeatrineTV.