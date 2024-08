Em defesa do Pantanal, Curupira trava embate com bilionário extraterrestre

Estreia no Museu da Imagem e do Som em Campo Grande (MS), às 19h desta 5ª.feira (8.ago.24), o filme "Curupira - O Herói da Mata", dirigido por Gustavo Santana.

O média-metragem de animação de 33min24seg, foi produzido com R$ 146.460,00 oriundos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS), por meio de edital realizado em 2022 pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Eis a íntegra.

Segundo Santana, o enredo apresenta o folclore brasileiro com uma mensagem ecológica, com a missão de se conectar ao público infantil. “É passar a mensagem de preservação, principalmente para as crianças. Usando um personagem tão popular quanto o Curupira, acredito que temos mais chances de criar empatia com o público”, avaliou.

Esse é Gustavo Santana, produtor e diretor do filme 'Curupira, o Herói da Mata'. Foto: Reprodução

No trama, o Curupira, lendário protetor das florestas, usa suas habilidades sobrenaturais para defender o meio ambiente de um bilionário e sua organização vinda do espaço. "A trama central gira em torno de uma ameaça iminente: uma corporação extraterrestre liderada pelo bilionário Maun planeja devastar o Pantanal em busca de energia. O Curupira, então, une forças para salvar seu habitat e enfrentar os inimigos", adiantou a produção num release enviado à imprensa.

O embate entre o ser da mata e o bilionário, porém, não é a única investida do roteiro. "É uma história com aventura e ação. Tem batalhas, mas também momentos emotivos. Tecnologia vs. tradição! Um bilionário que vê a natureza simplesmente como uma fonte de riqueza, e o Curupira a vê como sua casa, e há outras questões também, que acredito que cada pessoa que assistir vai interpretar de uma forma", observou Santana.

A animação é da produtora Barca Produções, e a ficha técnica completa envolve 11 artistas que deram vozes dos personagens, tem mais 12 profissionais na Produção e outros 3 profissionais de acessibilidade. Eis a íntegra da ficha:

Vozes dos Personagens:

Curupira - Maicon Drummond;

Kauane - Raquel Stainer Charão;

Mestra Arara Albina - Ariadne Romero;

Maun - Pedro Henrique Duarte;

Tucano Rodolfo - Guilherme Godoy;

Yara - Tayná Campos;

Maranis - Áurea Eu;

Aquiles - Wellington Ribeiro;

Astolfo - Silvio José;

Mailson - Tiago Amorim de Ganjes;

Rádio/Computador de bordo - Willian Souza.

Produção:

Direção de Voz Original - Gustavo Santana.

Casting - Marcelo Mac e Raquel Stainer Charão;

Assistente de Produção - Adeilton Santana;

Produção Executiva - Rosimeire Bertolin;

Criação e Direção - Gustavo Santana;

Supervisão de Storyboard e Animatic - Gustavo Santana;

Storyboard e Animatic - Bruna Real Carvalho e Mirian Silva;

Setup - Marco Antônio;

Edição - Gustavo Santana e Gabriel Farias;

Direção de Arte - Gustavo Santana;

Ilustração de Cenários - Well Souza;

Design de Personagens/Props/Rigging - Gustavo Santana;

Direção de Animação - Gustavo Santana;

Animação - Gustavo Santana e Davi Machado;

Modelagem 3D - Henrique Negoseki;

Argumento/Roteiro - Gustavo Santana;

Trilha Sonora - Jessé Ratier;

Desenho de Som - Lucas Ortiz;

Estúdio de Gravação de Voz - Studio Rec Digital;

Técnico de Som/Mixagem/Masterização - André Catella;

Assessoria de Imprensa - Ana Paula Ostapenko.

Acessibilidade:

Legendagem para Surdos e Ensurdecidos - Comunique Acessibilidade LTDA;

Intérprete de Libras - Felipe de Jesus Sampaio;

Audiodescrição - Comunique Acessibilidade LTDA.

ANIMAÇÃO EM MS

Em entrevista ao TeatrineTV, Santana considerou que entregar o filme ao grande público é um momento de realização pessoal e profissional. "Acho que a maior conquista é mostrar que, apesar de o MS ser um estado longe de ser bom para a produção audiovisual, ele possui pessoas capacitadas para produzir conteúdo de qualidade", anotou.

O realizador destacou que produzir animação em MS é enfrentar a desvalorização de mercado e a inexistência de políticas de incentivo específicas.

