Evento no Porto Geral une saúde, dança e cidadania

No próximo sábado (26.abr.25), o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano realiza uma ação aberta ao público no Porto Geral de Corumbá, com foco em saúde, educação e meio ambiente.

A iniciativa integra o projeto “Roda Moinho Humanizado – Saúde Única” e tem como tema central o combate à dengue.

A programação começa às 16h e reúne atendimentos gratuitos, atividades físicas, oficinas e apresentações culturais voltadas à comunidade local.

O objetivo é conscientizar sobre os riscos do mosquito Aedes aegypti e integrar cuidados com a saúde humana, animal e ambiental.

Entre os serviços oferecidos estão aferição de pressão, teste de glicemia, vacinação de animais e orientações sobre prevenção à dengue e outras zoonoses.

Também haverá aulas de zumba e RitBox, além de oficinas de percussão com instrumentos recicláveis e atividades educativas com apoio de instituições parceiras.

Participam da ação o Lions Club, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Sauá Consultoria, Agea/Sanesul, Instituto Homem Pantaneiro, Unicesumar e a Secretaria Municipal de Saúde.

Crianças do Moinho Cultural também se apresentam durante o evento, ao lado de participantes das oficinas artísticas.

“Essa grande ação vai reunir tudo o que trabalhamos com as crianças ao longo do mês. A dengue é um problema que atravessa a saúde ambiental, humana e animal. Por isso, esse será o foco da nossa mobilização no dia 26”, afirma Jessyka Karolaine, assistente social do Moinho Cultural.

A mobilização deste sábado encerra uma série de ações internas promovidas ao longo de abril com os alunos do instituto.

A campanha começou no Dia Mundial da Saúde (7), com uma caminhada para coleta de resíduos e combate a possíveis criadouros do mosquito.

No dia seguinte, os participantes receberam orientações sobre higiene bucal com o dentista Dr. Eliano Ebeling, em parceria com a equipe da Estratégia Saúde da Família Ênio Cunha I.

Em 9 de abril, adolescentes participaram de uma roda de conversa sobre saúde reprodutiva, conduzida pela psicóloga Rosiene do Espírito Santo Mauro, com apoio de agentes comunitários de saúde.

As atividades culminaram em uma oficina de reciclagem de papel e em uma ação de atualização do calendário vacinal, no dia 10.

“A saúde única é esse entendimento de que, quando o ambiente está cuidado, a gente também está protegendo as pessoas e os animais. As crianças entenderam, por exemplo, que o mosquito da dengue também está ligado a outras doenças como a leishmaniose. Tudo isso faz parte de um trabalho de prevenção que envolve todos”, explica Jessyka.

A entrada para o evento é gratuita.

SERVIÇO



Roda Moinho Humanizado – Saúde Única

Data: Sábado, 26 de abril – a partir das 16h

Local: Porto Geral (Ferradura), Corumbá – MS

️ Entrada: Gratuita