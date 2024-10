Franquia de 'comida havaiana' inaugura unidade na Capital

A rede de franquias Mana Poke abrirá as portas da sua primeira unidade em Campo Grande (MS), no dia 31 de outubro.

O poke, prato típico do Havaí (um estado dos EUA), é conhecido por ser saudável, nutritivo e leve. O termo "poke", que significa "cortar ou fatiar" em havaiano, ganhou popularidade na Califórnia nos anos 1960 e tem conquistado o paladar brasileiro nos últimos anos.

A franquia conta com 58 unidades atualmente presentes em São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Paraíba, Espírito Santo – e no Distrito Federal.

Everson Freitas, proprietário da nova franquia, destacou a escolha da capital sul-mato-grossense, afirmando que a cidade “está em expansão, com o clima propício à culinária havaiana e principalmente para levar comida saudável à população do Mato Grosso do Sul”.

A nova loja está localizada na Rua Euclides da Cunha, 655, Jardim dos Estados, e funcionará diariamente das 11h30 às 22h30, oferecendo também delivery pelo iFood, com um tempo médio de espera de 25 a 30 minutos.

De acordo com o empreendedor, o restaurante possui capacidade para atender cerca de 30 pessoas internamente e 60 no deck externo.

A decoração do espaço é inspirada no Havaí, apresentando pranchas e uma trilha sonora de surf music, com acessibilidade, banheiro adaptado para pessoas com deficiência, wi-fi e permite a entrada de animais de estimação.

O destaque do cardápio da Mana Poke é o “Monte seu Poke”, que permite ao cliente criar seu próprio prato com uma seleção de 59 ingredientes.

Os tamanhos disponíveis incluem Marola (80g de proteína), Tsunami (120g de proteína) e Viagem (100g de proteína), além da opção Maninha (80g de proteína).

O menu também apresenta sete opções de pokes prontos, sendo o “Poke Perfeito” o mais solicitado, composto por arroz japonês, mix de folhas, salmão com cream cheese, entre outros ingredientes.

A unidade em Campo Grande marca a primeira presença da rede no estado, com a meta de conectar a cidade à culinária havaiana.

Filipe Moreno, CEO da Mana Poke, afirmou que a rede é uma das que mais cresce no país. “O poke está ficando cada vez mais popular e há uma procura acentuada de investidores, principalmente das capitais brasileiras. Os resultados de 2023 foram excelentes e esperamos chegar ao final de 2024 com mais de 60 lojas instaladas”, afirmou Moreno.

Filipe Moreno, sócio-fundador da rede Mana Poke. Foto: Divulgação

A Mana Poke foi fundada em 2018 e se propõe a oferecer opções de alimentação saudável em todo o Brasil. Além disso, a empresa se compromete com causas sociais, realizando eventos beneficentes para apoiar instituições como o Instituto Ítalo Ferreira.

SERVIÇO DA NOVA UNIDADE: