Grupo de Teatro de Mossoró apresenta dois espetáculos em MS

A Cia. Pão Doce de Teatro, de Mossoró (RN), apresenta os espetáculo "O Torto Andar do Outro" e "A Casatória c'a Defunta", nos dias 27 e 28 de setembro, no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande (MS).

"O Torto Andar do Outro", que será apresentado às 19h, narra a história de uma criança que, ao andar para frente em uma cidade onde todos se movem de lado, enfrenta perseguições.

Já "A Casatória c'a Defunta", que ser apresentado às 16h, é uma comédia sobre Afrânio, que acidentalmente se casa com uma fantasma.

A entrada nas apresentações é gratuita, mas os ingressos devem ser solicitados com antecedência no Sympla, AQUI.

RETORNO AO MS

Integrantes da Cia. Pão Doce - Mônica Danuta, Raull Davyson,

Lígia Kiss e Paulo Lima. Foto: Madson Ney

Fundada em 2002, a Cia. Pão Doce de Teatro conta com 11 espetáculos em seu repertório. O grupo se apresentou em 19 estados e mais de 130 cidades do Brasil, destacando sua trajetória no cenário artístico nacional.

Em 2016, a Cia. apresentou o espetáculo "A Casatória C’a Defunta" em Campo Grande. Naquele ano, o grupo participou do Projeto Palco Giratório, um dos maiores projetos de circulação das artes cênicas do país, promovido pelo Sesc.

Agora, oito anos depois, a companhia retorna à capital sul-mato-grossense, novamente integrando um projeto do Sesc. Nesta ocasião, a Cia. Pão Doce celebra os 10 anos de "A Casatória C’a Defunta".

“É sempre muito bom apresentar nossos trabalhos em programações culturais, principalmente em instituições que levam a arte a sério como o Sesc”, afirmou a atriz e produtora Lígia Kiss. Ela destacou ainda a importância de voltar a Campo Grande e levar o nome de Mossoró e da Cia. para a região.

Como novidade ao público será apresentado em MS o espetáculo "O Torto Andar do Outro", inspirado no cordel "Um conto bem contado", de Antônio Francisco.“É sempre um prazer poder reencontrar o publico, que esteve presente na nossa trajetória durante todos esse anos. E voltar a Campo Grande em mais uma parceria com o Sesc e podendo celebrar os 10 anos da 'A Casatória' e ainda apresentar ao publico sul-mato-grossense um trabalho tão importante que é o 'Torto Andar do Outro' pela primeira vez, é realmente gratificante”, completou o ator e produtor da Paulo Lima.