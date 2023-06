Heloísa Perissé encerra contrato com a Globo após mais de 20 anos

Nesta quinta-feira, 1º de junho, Heloísa Perissé encerrou o seu contrato com a Rede Globo após mais de 20 anos de trabalho.

O primeiro trabalho da artista na emissora foi uma participação na novela “De Corpo e Alma”, em 1993. Atualmente, Heloísa integra o elenco do quadro Dança dos Famosos e também pode ser vista em “Cine Holliúdy”.

“Eu amo a Globo. Sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos”, disse ela para Patrícia Kogut.

COMÉDIA

O Teatro Unimed apresenta, a partir da sexta-feira, 2 de junho, a comédia “A Iluminada”, escrita e estrelada por Heloisa Périssé, com direção de Mauro Farias. Com classificação 12 anos, os ingressos já estão à venda pela Internet (www.sympla.com.br/teatrounimed) e na bilheteria do teatro.

Neste seu mais novo espetáculo, a autora e atriz Heloisa Périssé traz, para deleite do público, o universo da palestra quântica motivacional. Escrita após atravessar duas pandemias, a particular e a mundial, Heloisa teve a inspiração de falar de uma forma humorada sobre superação, como vencer os medos, ter coragem e confiança para seguir em frente. E com o desejo de que quem for assistir ao espetáculo, com sabedoria e com o coração aberto, saia da “palestra” com seus mantras de ensinamento em mente.

Depois de dois anos afastada dos palcos, chegou a ser convidada para fazer uma nova temporada da peça “E Foram quase Felizes Para Sempre”, um espetáculo solo, que estreou em 2013, e que está em seu repertorio de grandes sucessos de crítica, público e bilheteria. Mas a atriz preferiu escrever algo novo, porque o momento pedia. E assim o fez! Tia Doro, A Iluminada, que já é uma personagem que há muito tempo faz parte de esquetes de cenas curtas, veio para ser seu mais novo e duradouro projeto.