Lançando música com Anitta, Brô MC's é destratado por MS

O 1º grupo de rap indígena do Brasil, o Brô MC’s, está em destaque no país após a popstar Anitta anunciar que lança amanhã (23.jul.26) a faixa OKE, que, além do grupo, conta com a participação da também rapper indígena Katú Mirim.

Tanto o Brô MC's — formado por Bruno Veron, Clemerson Batista (Tio Creb), Kelvin Mbarete e Charlie Peixoto (CH) — quanto Katú estiveram na 1ª Revoada Cultural, realizada nos dias 30 e 31 de maio, em Campo Grande (MS).

Naquela ocasião, destacamos aqui no TeatrineTV que os integrantes do Brô foram convidados pelo veterano GOG, mas também fizeram uma participação no show dos veteranos do rap de MS, Falange da Rima.

Já Katú Mirim foi convidada pela MC Anarandà, que encerrou sua turnê na Revoada Cultural mesmo após ter sido afetada pela queda de energia no palco por falta de combustível no gerador.

Antes de falarmos sobre a experiência do Brô MC's e de Katú na Revoada, na capital de MS, vamos ouvi-los acerca do lançamento da faixa “OKE”.

De início, perguntamos aos rappers como surgiu o convite para o feat com a Anitta. Bruno Veron disse:

“O convite surge da produção do Papatinho. Ele já conhecia o nosso trabalho, que o Xamã apresentou para nós. Em certo dia, o Papato entrou em contato com a gente e soltou logo o convite, se a gente toparia fazer uma música com a Anitta. Ele falou que estava produzindo isso, saca? E, como sempre, a gente gosta de desafios novos, né? E falamos: bora”, introduziu.

Para Bruno, estar no álbum da artista top 1 do Brasil — e uma das maiores do planeta — é uma conquista artística importantíssima, mas é também um momento crucial para trazer à baila a realidade de como vivem os indígenas em MS.

“Estar no álbum da Anitta é mais um grande passo para nós, povos indígenas, saca? Principalmente aos povos Guarani e Kaiowá, que sempre estamos sofrendo com ataques do Estado e pelos ruralistas. Não tem como não lembrar da luta do nosso povo, da resistência, mas também levar um pouco dessa parada universal, dançante, saca? Estamos muito felizes e aguardando ansiosamente essa música e que possamos curar a alma das pessoas com a música”, declarou.

Também integrante do Brô MC’s, CH revelou detalhes da captação de 'OKE'.

“A gravação, a captação de áudio, foi aqui mesmo em Dourados. Foi super rápido, porque estava tudo muito corrido também. Tinha todo esse processo de fazer o videoclipe também, então foi tudo rápido, mas foi muito maneiro também por ela acreditar na música, no artista que é o Brô MC's. E também ao nosso parceiro, o Papato, ter acreditado nesse feat que rolou. Então, foi muito massa, cara, demais. Está sendo incrível. O projeto vai ser incrível”, disse.

A expectativa para o lançamento, conforme CH, é que o povo Guarani Kaiowá se sinta representado.

“Amanhã é o grande dia do lançamento da música. Eu garanto que o público vai amar essa participação nossa, essa música OKE. E, em especial, sempre trazendo essa força dos povos indígenas. Em especial os povos Guarani Kaiowá, que hoje a gente vê tanto massacre nas retomadas, e nunca é feito nada. Então, também trazendo essa voz artística na música. E a música traz essa ancestralidade. Então, por isso foi muito importante essa participação dos Bro MC's, também da Katu Mirim”, anotou.

CH apontou que o estado de Mato Grosso do Sul recebe o tratamento que merece nas letras do grupo.

“E o MS, como você perguntou, eu acho que nunca se encaixou na letra, na nossa letra ou em umas músicas que a gente fala, porque o MS sempre tratou o Brô com portas fechadas. Hoje a gente vê que não tem muito espaço no nosso Estado. Então, o Estado não foi citado na música. O que mais agrada a nós é o nosso povo, que foi citado, os povos indígenas, trazendo essa força, essa visibilidade dos povos indígenas”, adiantou.

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