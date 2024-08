Rock in Rio: os 5 artistas com maior alta nas buscas do Google

Em setembro de 2024, serão celebrados os 40 anos de um dos maiores festivais de música do mundo: o Rock in Rio. A Cidade do Rock receberá diversos artistas renomados nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, e a expectativa para as apresentações está cada vez mais alta.

A organização prevê uma edição épica, que contará com um line-up com mais de 100 artistas nacionais e internacionais que brilharão nos seis palcos do evento. O público está cada vez mais eufórico para o festival e pesquisando tudo sobre suas estrelas favoritas.

A Agência Conversion, especialista em análise de dados e SEO, mapeou as buscas no Google entre junho de 2023 e junho de 2024, por meio da plataforma de SEO Ahrefs, para entender quais eram as atrações mais aguardadas deste evento, que atrai turistas de todas as partes do Brasil e do mundo.

Os 5 artistas mais procurados do Rock in Rio e seus maiores sucessos musicais

Ed Sheeran

O cantor britânico já se apresentou no Brasil em diversas ocasiões, mas essa será sua estreia no Rock in Rio, e promete ser inesquecível. Desde o anúncio, as buscas pela estrela romântica aumentaram 28.900%.

Seus hits emocionam os fãs, e é impossível não se apaixonar por músicas como “Perfect”, “Photograph”, “Thinking Out Loud” e tantas outras que farão parte de sua apresentação como headliner do dia 19.

Travis Scott

O rapper e produtor norte-americano também pisará pela primeira vez nos palcos do Rock in Rio. Ele se apresentará no dia 13, e podemos esperar um show repleto de energia e hits como "Sicko Mode" e "Goosebumps".

As buscas pelo termo “Travis Scott Rock in Rio" aumentaram 26.900%, principalmente após o fenômeno de seu álbum "Utopia".

Imagine Dragons

O termo "Imagine Dragons Rock in Rio" apresentou uma alta de 3.900% com a expectativa da apresentação da banda no dia 14 de setembro. Com hits como "Believer", “Demons” e "Radioactive", o grupo tem uma forte conexão com o público, e sua energia no palco é contagiante.

A banda já esteve na Cidade do Rock em 2019 e retorna na 40ª edição do festival para mais emoções e adrenalina.

Katy Perry

A diva pop dos sucessos “Last Friday Night”, “ROAR”, “Dark Horse”, “Unconditionally” e muitos outros será a headliner do "Dia Delas", em 20 de setembro, um dia de protagonismo feminino no festival.

Com 3.076,47% de aumento nas buscas, os fãs da cantora poderão deixar de ouvir seus hits na caixa de som para escutá-la pessoalmente, desde sua última vinda ao Brasil, em 2018.

Shawn Mendes

Por último, mas não menos importante, o cantor canadense obteve um volume de buscas 1.627,27% maior desde seu anúncio no line-up do evento. Com sucessos como "Stitches" e "Señorita", Shawn Mendes é conhecido por suas performances carismáticas e animadas.

Além dessas estrelas que se destacaram nas buscas, outros artistas nacionais e internacionais brilharão nos palcos do Rock in Rio 2024, como: Akon; Mariah Carey; Ludmilla; Cat Dealers; Ivete Sangalo; Karol G.; OneRepublic; Evanescence; Os Paralamas do Sucesso; MC Hariel; Gloria Groove; Avenged Sevenfold; e muito mais.