Wanessa Camargo e Dado Dolabella revelam futuro juntos: 'Casinha simples'

"Se a gente tivesse a cabeça de 20 anos atrás, acho que a gente nem estaria mais junto. Esse negócio do oposto se complementar é complicado, tem que ter cabeça e maturidade para entender que o outro é diferente, que somos de universos diferentes, mas que queremos conviver juntos mesmo assim", completa Dado.

"O nosso sonho é ter uma casinha simples no meio do mato e ficar lá. Se eu pudesse morar agora no meio do mato, eu morava, mas ainda preciso estar na grande cidade por causa do trabalho", explica a filha do também, cantor Zezé Di Camargo.