Economia Servidores públicos estaduais já podem sacar neste sábado salário de setembro

Os servidores públicos do estado de Mato Grosso do Sul estarão com o salário de setembro disponível para saque neste sábado (29.9).

De acordo com a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) a folha de pagamento injeta cerca de R$ 450 milhões na economia regional.

O montante, referente aos vencimentos de aproximadamente 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, será creditado hoje (28.9).