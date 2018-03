1Â° leilÃ£o do ano rende R$ 270 mil e governo ultrapassa meta

"Leilão 2018" 1° leilão do ano rende R$ 270 mil e governo ultrapassa meta ' A previsão inicial com a oferta de 23 lotes, entre veículos e equipamentos agrícolas, girava em torno de R$ 27 mil'

Avaliado inicialmente em R$ 1.800, o lote 03 foi arrematado no formato presencial por um representante de São Paulo pelo valor de R$ 63.800, após 718 lances Foto: Reprodução

Realizado nos formatos presencial e eletrônico, o 1° leilão 2018 de peças inservíveis à administração ultrapassou a meta com a arrecadação de R$ 270 mil. A previsão inicial com a oferta de 23 lotes, entre veículos e equipamentos agrícolas, girava em torno de R$ 27 mil.

Concorrido, o certame que aconteceu no formato presencial na terça-feira (13.3), no auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO-MS), e eletronicamente nos últimos 15 dias, ofertou seis veículos, 16 equipamentos agrícolas e rodoviários, além de uma sucata de Caminhão Mercedes Benz, modelo 76 e sucatas de materiais ferrosos.

Com duração de mais de quatro horas, o leilão contou com a presença de representantes dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. O lote de número 03, um trator de esteira, fabricado em 1988 foi o mais disputado. Avaliado inicialmente em R$ 1.800, foi arrematado no formato presencial por um representante de São Paulo após 718 lances, pelo valor de R$ 63.800.

Segundo o superintendente de Patrimônio e Transporte da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) – responsável pelo certame -, José Alberto Furlan, o sucesso do leilão é resultado do trabalho integrado de uma grande equipe. “Importante para nós enquanto gestores confiarmos em nossas equipes. Tenho a felicidade de poder contar com uma equipe engajada, profissionais competentes que não medem esforços no desenvolvimento do trabalho. Dos técnicos que avaliam as peças aos que elaboram os processos para o leilão. Todos trabalhando em sintonia, de uma forma ágil e eficiente”, observou.

Para o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, o leilão se apresenta como uma importante ferramenta da gestão no que se refere à otimização de gastos. “Nos últimos três anos conseguimos reverter aos caixas do Governo mais de R$ 6 milhões com a realização de leilões. É sem dúvida, um resultado importante, fruto do comprometimento e da competência dos nossos servidores”, definiu.