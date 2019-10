FABRÍCIO QUEIROZ "20 continho caia bem para a gente é pai de família", diz ex-assessor sobre cargos em gabinetes Áudio revela que, mesmo após escândalo, ex-assessor de Flávio Bolsonaro indica caminho para nomeações políticas em gabinetes

O ex-policial, procurado, afirmou que ainda tem algum capital político por ter contribuído na campanha de diversos políticos no Rio Foto: Divulgação

Desaparecido desde a polêmica, e completando 8 meses de sua exoneração do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, o ex-policial Fabrício Queiroz volta as manchetes, com áudio divulgado pelo O Globo, onde Queiroz sugere a um interlocutor como se comportar para fazer indicações políticas em gabinetes parlamentares.

Em conversa por áudio via WhatsApp do início de junho, Queiroz debate com um interlocutor a situação de cargos que podiam ser usados por aliados no Congresso. No diálogo, ele sugere que as indicações poderiam ser feitas por meio de comissões ou em gabinetes de outros deputados e senadores, e não apenas em cargos vinculados à família Bolsonaro. Ele usa expressões do jargão carioca, como, “cair como uva”, ao detalhar a facilidade de conseguir um cargo na máquina pública.

— Tem mais de 500 cargos, cara, lá na Câmara e no Senado. Pode indicar para qualquer comissão ou, alguma coisa, sem vincular a eles (família Bolsonaro) em nada — diz Queiroz, no áudio, para depois complementar: — 20 continho aí para gente caía bem pra c**.

A repórter Juliana Dal Piva quem divulgou o áudio de WhatsApp enviado por Fabrício Queiroz, ex-chefe de gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual.

O ex-policial, procurado, afirmou que ainda tem algum capital político por ter contribuído na campanha de diversos políticos no Rio. Flávio, o filho Zero Um, afirmou não manter contato com o ex-assessor desde o ano passado.

Em viagem à China, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), disse desconhecer o áudio divulgado nesta quinta-feira, envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). "Eu não sei dessa informação. Por favor, o Queiroz cuida da vida dele, eu da minha. A minha preocupação aqui, para não acabar a entrevista de vocês (jornalistas), é tratar de questões que envolvem interesse de todos nós brasileiros", disse à imprensa após jantar com empresários em Pequim. O presidente sempre reage de forma nervosa ao ser questionado sobre Queiroz. Na situação mais recente ele chegou a dizer a mãe de um cidadão que questionou: - “E o Queiroz?” Bolsonaro então respondeu duas vezes “tá com sua mãe”. A situação ocorreu no início desse mês de outubro, em um sábado (05), quando Bolsonaro se preparava para andar de moto no terreno do palácio e em seguida parou para falar com visitantes.

OUÇA O ÁUDIO