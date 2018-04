5 alimentos que substituem a aspirina na hora da ressaca

Esqueça os remédios e invista nos alimentos para se recuperar de uma ressaca daquelas. Sim, é possível substituir a química por produtos naturais na recuperação.

Selecionamos 5 alimentos que vão te ajudar a acabar com a dor de cabeça pós-ressaca. Confira!

Banana

A banana é um dos alimentos mais ricos em potássio, além de ser super nutritiva e conter uma quantidade considerável de fibras. A fruta pode ser uma enorme aliada quando ingerimos álcool, já que o potássio do sangue é desregulado e ela minimiza esse problema.

Suco de tomate

Rica em sódio e potássio, a bebida te ajudará a acabar rapidamente com o mal-estar causado após a bebedeira.

Além disso, por conter açúcares e combater a redução do nível de glicose no sangue, ele ainda ajudará na hidratação do seu corpo, expulsando o acúmulo de substâncias causadoras do enjoo e enxaquecas.

Abacate e laranja

Saboroso e versátil, o abacate é cheio de benefícios já citados. Um deles, inclusive, é a redução das náuseas. Já a laranja, por ser rica em vitamina C, contém excelente valor nutritivo e é perfeito por ajudar a metabolizar o álcool do seu fígado, reduzindo a sensação de mal-estar.

Leite

O leite, que também é um dos principais alimentos para a saúde dos idosos, irá te ajudar nos momentos em que você utilizaria a aspirina.