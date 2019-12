Educação A educação que rompe fronteiras e transforma a sociedade Noite de autógrafos em Porto Murtinho foi marcada por emoção de toda comunidade

É possível sonhar, realizar e ser autor da sua própria história. Essa foi a mensagem deixada para os pequenos escritores da Escola Estadual José Bonifácio, durante a noite de autógrafos que marcou o lançamento de 73 livros escritos por estudantes do 2° ao 4° ano da unidade de ensino, na cidade de Porto Murtinho.



Alunos usaram a imaginação…



para escreverem suas histórias

Os temas dos exemplares lançados são diversos, e na grande maioria descrevem o que cada criança sonha para si no futuro. “A Bailarina Murtinhense”, “Um Sonho de Jogador”, “A Menina Cantora”, “Os Poemas do Tom”, “O Homem que Queria ser Palhaço”, “A Incrível Vida de Uma Pequena Menina”. Mas também tiveram temas reflexivos como, “O Caçador e os Animais”, e “Os Animais Legais do Pantanal”.

Representando os pais dos escritores, Josiane Arguelho destacou o papel da escola no processo de aprendizagem das crianças. “Esse é um incentivo necessário na vida escolar. Parabenizo as professoras e a direção da escola por terem tido a visão de proporcionar isso aos estudantes. Foi um momento grandioso”, frisou a mãe do estudante Marco Antônio.

“Alunos da escola pública podem sonhar”, professora Alaise Gomes

Com dez anos de profissão, a pedagoga Alaise Gomes Gauna Cardoso – responsável pelo projeto no município – se vê cada vez mais apaixonada pelo ofício que escolheu, e destaca a importância de projetos que incentivem as crianças e envolvam toda comunidade. “Alunos da escola pública podem sonhar e acreditar. Creio que esse projeto despertou isso neles, a vontade de sonhar. E a experiência foi única, memorável e gratificante. Estava estampado no rosto, no sorriso de criança e cada pai ali presente”, comemora.

O encerramento do ano letivo da E.E José Bonifácio, é resultado do projeto pedagógico Super Autor – iniciativa privada – que transforma a imaginação do aluno em livro, possibilitando mudança de cultura e mentalidade, ajudando os alunos a desenvolverem a criatividade e se tornarem autores. Também foi lançado o livro “O Despertar Literário e Suas Infinitas Possibilidades” do Projeto Semeando Autores.

A noite de autógrafos na Praça de Eventos da cidade, contou com uma homenagem da fanfarra da escola, apresentação da orquestra de violões de um projeto social, apresentação de dança, além do pronunciamento de autoridades locais.