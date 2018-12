Itaquiraí Adolescente de 16 anos é apreendido suspeito de matar dois em Itaquiraí Na casa do adolescente foram encontrados duas armas de fogo e munições

Adolescente de 16 anos foi apreendido ontem (6), suspeito de assassinar a tiros dois homens no município de Itaquiraí entre os meses de Julho e agosto deste ano. No cumprimento do mandado deferido pela justiça pública, o adolescente tentou fugir da apreensão mas foi alcançado e capturado pela equipe policial.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações deram início após o primeiro homicídio ocorrido no mês de julho. Lucas Lopes da Silva foi morto a tiros na Rua das Flores, no Bairro Jardim Primavera, em Itaquiraí. No mês seguinte, próximo a um bar na Avenida 13 de Maio, no mesmo bairro, Juliano Cézar da Silva Lovera foi morto a tiros por um rapaz que estava na garupa de motocicleta.

Em setembro, com auxílio de policiais civis da cidade de Naviraí, foi realizada a busca na casa do adolescente suspeito, e foram apreendidas munições e duas armas de fogo, dentre elas um revólver calibre .38, que supostamente teria sido utilizado para a prática dos dois crimes.

Posteriormente, a arma de fogo e as munições coletadas dos corpos da vítima foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística do Estado, para a realização do exame de balística que ficou comprovado que os projéteis tinham sido disparados pela arma apreendida na casa do adolescente.

Ele será internado provisoriamente no município até a próxima determinação da justiça.

*Com informações da assessoria