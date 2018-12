Bataguassu Além de pagar o 13°, prefeito concede R$ 1 mil de a servidores em cidade de MS A ação é inédita entre todas as outras gestões que já atuaram no município

Caravina durante reunião em que anunciou o abono Foto: Divulgação/Assessoria

O prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina (PSDB), anunciou uma gratificação natalina especial contemplando todos os servidores públicos municipais.

A ação é inédita entre todas as outras gestões que já atuaram no município.

Caravina, que também é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de MS), explicou que após estudos e diante das estimativas de receitas e despesas propôs o documento que beneficiará a categoria como forma de bonificação pelo trabalho desempenhado em prol da população.

O anúncio foi feito no último dia 28 durante reunião na presença do presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, Vagner da Silva Costa (Bola) e do presidente do Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação), Paulo Antônio dos Santos, além do secretário municipal de Administração e Fazenda, José Carlos Zanardo, além dos vereadores Cleyton Rodrigo da Silva, Dennis Thomazini, Maurício do XV e Renatinho.

O prefeito citou que o valor de R$ 1 mil foi definido levando em consideração o percentual de servidores que recebem em torno de um salário mínimo – cerca de 50% dos profissionais que hoje compõem a estrutura da administração municipal.

“Com esse valor, esses servidores terão salário dobrado no mês de dezembro, garantindo que as festas de final de ano sejam celebradas com “dinheiro extra”, frisa.

Caravina salientou ainda que o montante destinado para o pagamento da bonificação – mais de R$ 850 mil – é proveniente de economia durante este ano. “Diminuímos despesas, sem sacrificar a população através de tributos.

Esse é mais um estímulo para os servidores, demonstrando a dedicação e trabalho em equipe dos profissionais”, disse o prefeito. O Projeto de Lei nº 059/2018, de 26 de novembro de 2018, que autoriza o Executivo Municipal a conceder gratificação já foi enviado para apreciação dos vereadores.

Reajuste Salarial

Ainda no encontro, Caravina lembrou que a atual administração municipal adotou uma política de valorização do servidor público municipal, mantendo os pagamentos sempre em dia, dentro do mês corrente.

O chefe do Executivo destacou que foi oferecida reposição salarial nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, com mais de 30% de correção de proventos disponibilizada a todos os profissionais que atuam nas repartições públicas municipais.

Em 2017, foi concedido 6.28% de reajuste a todas as categorias e este ano, 2.95%.

O gestor adiantou na reunião que pretende no início de 2019 discutir com as categorias o reajuste salarial.

“Dentro do que for legal e dentro do que for possível, sem cometer algo que não possamos cumprir, estaremos ofertando reajuste”.