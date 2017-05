Destaque Prefeito e vereador convidam juiz Odilon de Oliveira para aniversario de Bandeirantes Álvaro Urt e vereador Welton Borges fizeram questão de fazer o convite pessoalmente

Prefeito Álvaro Urt, vereador Welton Borges e o juiz federal Odilon de Oliveira

Ontem, 30, o prefeito de Bandeirantes, Álvaro Urt juntamente com o vereador Welton Borges estiveram visitando o juiz federal Odilon de Oliveira. Foram convidar o magistrado para as festividades alusiva ao aniversário da cidade que ocorre no próximo dia 20 de junho.

O juiz federal vai programar uma palestra, de Combate às Drogas, para o dia 16 de junho. Urt e o vereador também relataram a dificuldade em adquirir um ônibus para o transporte dos alunos universitários e pediram a intervenção do juiz junto à Receita Federal, para a cedência de um ônibus que tenha sido apreendido, para atender o transporte desses alunos.

O juiz disse que aguardará ofício da Câmara e do prefeito, juntamente com a documentação necessária, já apresentado ao prefeito, para encaminhar, com total aval dele, ao diretor geral da Receita, afim de liberar essa reivindicação! Hoje a Justiça Federal tem feito inúmeras apreensões de ônibus com transporte de contrabando, na região de Foz do Iguaçu! Odilon arrumou nesses mesmo molde, um ônibus para a Sociedade Pestalozzi, seminovo e que atende as necessidades da entidade.