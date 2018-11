Sustentabilidade Ambev e Volskswagen concluem testes do primeiro caminhão elétrico para levar bebidas “Já economizamos nos testes 200 litros de diesel”, diz o diretor de sustentabilidade da Ambev

A Ambev cervejaria e a montadora alemã Volkswagen Caminhões e Ônibus concluíram a fase piloto de testes do primeiro caminhão elétrico e-Delivery para transporte de bebidas, informaram as empresas nesta terça-feira (13).

De acordo com as empresas, o veículo cem por cento elétrico percorreu mais de 900 quilômetros em um período de 30 dias, com redução de 0,7 tonelada nas emissões de CO2.

“Já economizamos nos testes 200 litros de diesel”, disse o diretor de sustentabilidade e suprimentos da Ambev, Guilherme Gaia. De acordo ele, foram feitas 369 entregas com o e-Delivery, ou quase 150 toneladas de produtos.

Anunciada em agosto, a parceria entre Ambev e Wolkswagen prevê o uso de pelo menos 1.600 caminhões elétricos até 2023, de modo que 35 por cento da frota da Ambev seja composta por veículos movidos a energia limpa.

“É o maior compromisso de caminhões elétricos do mundo, já são 1617 e podem ser mais”, afirmou o vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Ambev, Rodrigo Figueiredo, em evento na capital paulista.

Segundo a cervejaria o acordo com a Volkswagen faz parte dos esforços da Ambev para desenvolvimento de práticas mais sustentáveis de negócios. Só nos últimos cinco anos, a fabricante de bebidas investiu cerca de 1 bilhão de reais em projetos de sustentabilidade.

Fonte: Extra.