Campeonato Após agressão de gandula do Comercial, Operário volta hoje aos gramados Operário volta a campo diante do Costa Rica

Foto: Reprodução/TV Morena

Uma partida movimenta na noite desta quarta-feira (21) o Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol. Após o episódio lamentável envolvendo o atacante Jeferson Reis, que agrediu um gandula no clássico contra o Comercial, o Operário volta a campo diante do Costa Rica.

O compromisso, válido pelo Grupo A ocorre no estádio Morenão, em Campo Grande, as 20h10, com direito a disputa pela liderança.

Reveja a cena lamentável do jogador Jeferson Reis agredindo o gandula:

As duas equipes estão dividindo a ponta da chave com sete pontos e o Operário lidera pelo saldo de gols. Quem vencer se isola na liderança pois o Comercial, outro clube com mesma pontuação, não entra em campo neste meio de semana.

Ao longo da história, são 10 confrontos com seis vitórias do Operário, três do Costa Rica e um empate. Na temporada passada, vitória do Costa Rica por 1 a 0 no Laertão e do Operário por 2 a 0 no Morenão.

O jogo terá arbitragem de Everton Moreira Prates que será auxiliado por Ruy César Lavarda e Wanderson Bogarim. Lindson Vagner Silva será o 4º árbitro.