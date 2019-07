PARQUE AYTON SENNA Após cinco anos projeto de reforma sai do papel e entregará R$ 8,5 milhões em obras Nesta manhã (18) foram iniciados testes para emborrachar pista de atletismo

Prefeito Marquinhos Trad visitou a obra no sábado 13 de julho Foto: Reprodução

A prefeitura Municipal de Campo Grande, informou nesta manhã (18) que começaram os testes de aderência de concreto, onde será feito a colocação de material de borracha na pista de atletismo no Parque Ayrton Senna na Capital. Cerca de R$ 8,5 milhões serão investidos, R$ 6,9 em recursos federais, a Prefeitura colocará R$ 1,685 milhão, e o outros R$ 920 mil devem vir através do financiamento da Caixa Econômica Federal, por meio do Finisa, ainda em faze de contratação.

Ao todo 6,3 mil metros de lona de borracha, importada da Alemanha vão cobrir os 40 metros da pista com 8 raias do Parque. Todo o trabalho deve durar 40 dias, informou a administração.

O campo em torno da pista será gramado. O intuito segundo a administração é usar o parque para competições de salto à distância e lançamentos de dardo. Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, um prédio que abrigará os vestiários e banheiros com 200 metros quadrados será construído no Parque.

Após cinco anos parado, o projeto que pedia as reformas foi destravado após idas de Marquinhos Trad (PSD) à Brasília, para resgatar recursos que estavam parados no Ministério dos Esportes. O projeto original sofreu alterações, foram adicionados para a liberação da verba, a construção de gradil para cercar a pista e também a construção de uma arquibancada de 400 metros, que comporte 400 pessoas.

No centro da pista haverá gramado, conforme projeto.

Ainda segundo a Prefeitura, as instalações de seis torres com iluminação adequada ao espaço foram incluídas ao projeto.

Na opinião do presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, a pista via estimular a prática do atletismo na cidade. Será a primeira pista de atletismo emborrachada de Mato Grosso do Sul, que passará a fazer parte do circuito nacional de competições de atletismo. “Estamos organizando, junto a Federação de Atletismo de MS, um calendário com treinamentos e competições para os próximos anos e com isso garantiremos a utilização do espaço com qualidade”, comentou Rodrigo Terra.