Telegram Após vazamento, Telegram enfrenta forte ataque e pode ficar fora do ar no Brasil

Meio de comunicação utilizado para as polemicas conversas do atual ministro da Justiça, Sério Moro, o aplicativo Telegram afirmou estar sob ataque de negação de serviço, na manhã desta quarta-feira (12).

Segundo informou o portal Exame, da editora Abril, esse tipo de aquase visa ciar instabilidade ou tirar aplicativos e sites do ar por determinado período de tempo. Informou, ainda, que os usuários podem enfrentar problemas ao acessar o app.

Um site de rastreamento apontou que os usuários nos Estado Unidos e no Brasil foram os mais afetados.

O aplicativo está no centro do debate político nesta semana, por conta do vazamento de informações de Moro, quando era o juiz responsável pala Lava Jato. O caso foi reportado pelo The Intercept, no último domingo (9).