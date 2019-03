Aprovada pela CE a criaÃ§Ã£o da Semana Global do Empreendedorismo

Empreendedorismo Aprovada pela CE a criação da Semana Global do Empreendedorismo

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou na terça-feira (12) o relatório da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) favorável à criação da Semana Global do Empreendedorismo no Brasil.

Segundo o texto do PLS 146/2018, a Semana Global será realizada anualmente, durante a terceira semana de novembro.

O objetivo é a promoção, em todo o país, de seminários, palestras, debates e outras atividades para disseminar e estimular a cultura empreendedora.

A Semana servirá também para a divulgação de políticas públicas que promovam melhorias no ambiente empreendedor, além do apoio às entidades dedicadas ao empreendedorismo.

Maria do Carmo citou dados do Serviço de Apoio às Pequenas e Micro Empresas (Sebrae), mostrando que, todos os anos, cerca de 600 mil empreendimentos são abertos no país. Apresentou também, a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Segundo o monitor de empreendedorismo global, o Brasil ocupa a primeira posição no que se refere à abertura de novos empreendimentos.

Este levantamento examina o número de novos negócios em relação à população economicamente ativa. Existe na sociedade brasileira uma enorme vontade de empreender, de inovar.

Faltam apenas as condições para que estas iniciativas possam enfrentar as dificuldades da burocracia estatal e do mercado — afirmou a senadora.

A análise da criação da Semana Global do Empreendedorismo segue agora para a Câmara dos Deputados.