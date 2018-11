TCE-MS Artigo de servidores do TCE-MS é destaque no XVIII SINAOP

“Análise da eficiência da coleta seletiva e da unidade de triagem de resíduos sólidos de Campo Grande/MS” é o artigo apresentado nesta quarta-feira, dia 7 de novembro, em João Pessoa no XVIII Simpósio Nacional de Auditoria em Obras Públicas, pelo engenheiro ambiental do TCE-MS, Fernando Silva Bernardes. Ele foi escrito junto com a engenheira química Márcia da Mata, o engenheiro sanitarista e ambiental Ruhan Charles da Silva Lima, e a bióloga Thainá Domingues Nogueira, todos servidores da Corte de Contas de Mato Grosso do Sul.

O artigo é o resumo de um estudo realizado em 2017, em atendimento ao Ministério Público Estadual (MPE), de análise da eficiência da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) do município de Campo Grande, verificando se o quantitativo de resíduos encaminhados à UTR era compatível com o número de cooperados.

O engenheiro ambiental do TCE-MS, Fernando Silva Bernardes, também ministrou hoje um minicurso no evento sobre o “Dimensionamento e composição de custos de coleta de Resíduo Sólido Urbano, em parceria com Fernando Celso Morini, do TCM-SP. O XIII Sinaop, que esse ano tem como tema “Obras Públicas: Planejamento, Controle e Efetividade”, é realizado no Centro Cultural Ariano Suassuna, sede do TCE-PB, promovido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas- IBRAOP em parceria com o Tribunal de Contas da Paraíba.

O Simpósio é um evento de cunho técnico com o objetivo de aprimoramento dos profissionais e o aperfeiçoamento dos procedimentos de auditoria e de execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia. Durante cinco dias são realizadas palestras, debates, apresentação de artigos técnicos, minicursos e estudos de casos especiais.

O evento é a principal referência na produção técnica e científica brasileira em Auditoria de Obras Públicas, com a participação de representantes da quase totalidade dos Tribunais de Contas brasileiros. O simpósio reúne profissionais que atuam no controle externo, no controle interno e, mesmo, na própria execução das obras públicas, sendo reconhecido dentro e fora dos Tribunais de Contas, como de importância significativa na discussão, na troca de experiências e no encaminhamento de soluções relativas aos diversos temas abordados. Veja, aqui, a programação completa. http://www.ibraop.org.br/sinaop2018/programacao/