RIVAIS "As peles dela estavam caindo tudo", diz testemunha que viu moradora de rua queimando Tentativa de homicídio após briga nesta madrugada (1) no Centro de Campo Grande

Foto: Reprodução/G1/TV Morena

Ficou com queimaduras de 2º e 3º graus a moradora de rua de 29 que foi vítima de tentativa de homicídio enquanto dormia na madrugada de hoje, terça-feira (1º outubro), no Centro de Campo Grande. A suspeita é uma mulher de 27 anos, também moradora de rua, quer teria tentado se vingar da vítima após discussão, ambas são usuárias, detalhou o boletim de ocorrência.

Conforme a polícia, a tentativa aconteceu por volta as 3h de hoje, no Bairro Amambaí, uma testemunha acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foram ao local e conseguiram salvar a vítima, que foi encaminhada em estado grave à Santa Casa.

Um homem de 41, técnico de enfermagem, que presenciou a cena disse que acordou após gritos vindos de fora do prédio onde mora, pelo terror dos gritos, ele contou que abriu a janela e viu a mulher em chamas, desceu as presas para ajudar a conter as chamas.

Moradores e trabalhadores do local conseguiram apagar o fogo que queimava a vítima, usando cobertores. Ainda de acordo com a testemunha, ele viu a pele da mulher se desfazendo. "As peles dela estavam caindo tudo", disse ao site G1 de Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Militar as mulheres já haviam se envolvido em confusão as 12h de ontem (30), na ocasião os policiais foram acionados e ao chegarem na cena dispersaram grupo de usuários que tentavam separar a briga entre as mulheres, as duas foram algemadas e levadas à Delegacia de Polícia Civil para prestarem esclarecimentos. Logo em seguida foram liberadas.

*Com informações do G1.