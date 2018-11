Infraestrutura Avenida Bandeirantes deve ganhar faixa exclusiva e sete estações de ônibus A Prefeitura Municipal deve investir R$ 8,7 milhões atarvés do Projeto Mobilidade Urbana

A Prefeitura de Campo Grande programa para o primeiro trimestre de 2019 o início das obras de drenagem e recapeamento da Avenida Bandeirantes, que terá faixa exclusiva para a circulação e sete estações de embarque e desembarque para ônibus. Serão investidos R$ 8.760.043,06, recurso de um financiamento contratado em 2012 para implantação do Projeto de Mobilidade Urbana.

A Bandeirantes, junto com as ruas Guia Lopes, Brilhante e Avenida Gunter Hans, integra corredor sudoeste do transporte coletivo.

Foram homologadas duas licitações para o recapeamento (vencida pela Engepar Engenharia) e a sinalização horizontal e vertical (que teve como vencedora a Sitran Sinalização Industrial). Com as concorrências nos dois certames, houve redução de 9,06% no preço de referência inicial que era de R$ 9.537.967,04(economia de R$ 867.923,98).

Na implantação de 2,5 km de drenagem e 3,890 km de recapeamento em toda a extensão da avenida (da rotatória com a Manoel da Costa Lima até terminar na Afonso Pena) serão investidos R$ 8.121.306,90(redução de 7,32% sobre o orçamento inicial). A faixa reservada ao corredor de ônibus (com 4 metros de largura) receberá um pavimento mais resistente, polimerizado

A avenida ainda receberá sete estações de embarque e desembarque entre as ruas Nova Bandeirantes e Campinas; Manoel Cavalcante Proença e Hermenegildo Pereira; Sebastião José Machado e Bélgica; Salim Maluf e Tenente Antônio João Figueiredo; Caiapós e Argemiro Fialho; Avenida Salgado Filho e Rua Brilhante, e a sétima, entre as ruas Paissandu e 26 de Agosto.

Sinalização

Na sinalização horizontal e vertical da Bandeirantes serão investidos R$ 548.736,16. Estão programados semáforos nos cruzamentos das ruas Hermenegildo Pereira e Rua José Paes de Faria; Mário Quintanilha e Rua São Roque; a Vicente Solari e Rua Congonhas; Argemiro Fialho com Juruena; Avenida Salgado Filho ; rua Brilhante, semáforo especial permitindo conversão à direita.e no cruzamento com a Rua 26 de Agosto, com conversão à direita.