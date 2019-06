ATENÇÃO Baixa umidade do ar afasta chuva e calor aumenta em MS Recomendado uso de vaporizadores, toalhas umedecidas, bacias com água nos quartos e beber muita água

Foto: Tero Queiroz

Quarta-feira (19) tem manhã fresquinha e céu com algumas nuvens em Mato Grosso do Sul. O sol é intenso e úmidade relativa do ar é baixa, indicado ingestão de água e uso de protetor solar. Nesta manhã as mínimas em alguns pontos chegaram as 15°C e a máxima atingirá os 33°C. Não há esperança de chuva para essa semana em MS.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande tem manhã de céu claro com névoa seca. A temperatura máxima poderá chegar aos 31°C e a umidade do ar ficará entre 25% a 55%. Quando a umidade cai, o ar se torna árido, atingindo às vezes um aspecto desértico, o sol brilha intensamente e as chuvas ficam quase o tempo todo ausentes; é neste momento que qualquer descuido pode provocar terríveis incêndios, em matas, parques, e até mesmo próximo a conjuntos residenciais.

As regiões de Bataguassu, Anaurilândia, Nova Andradina, Taquarussu e Batayporã, terão dia com períodos de céu claro a nublado. As primeiras horas sa quarta-feira, registraram 19°C e a máxima será de 31°C. A umidade também ficará entre 25% a 55%.

Dourados, Ponta Porã, Amambai, Antônio João e Fátima do Sul, registram máximas de 32°C e céu parcialmente nublado. Sonora, Figueirão, São Gabriel do Oeste e Pedro Gomes, tiveram mínimas de 19° e máxima pode atingir os 33°C.