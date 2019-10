ESTÉTICA Botox continua sendo o procedimento queridinho das brasileiras, revela pesquisa O bisturi foi oficialmente trocado por aplicações de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox

Foto: Divulgação

Pesquisa realizada em 2019 pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) revela que o botox continua sendo um dos tratamentos mais procurados entre as brasileiras, seguido pelo preenchimento e o peeling. Os números mostram a força da harmonização estética facial no mercado de beleza, e como esses tratamentos já são realidade entre mulheres de diversas classes sociais.

O bisturi foi oficialmente trocado por aplicações de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox. Com procedimentos acessíveis e práticos, a Royal Face, clínica pioneira especializada em harmonização facial, oferece mais de 40 tipos de tratamentos sem tirar os pacientes da rotina de trabalho. "As cirurgias estão em queda, pois, além de serem invasivas e normalmente seguidas de um pós-operatório doloroso, elas envolvem um investimento alto e tempo de repouso prolongado", comentou Andrezza Fusaro, sócia-fundadora da Royal Face.

SEM EFEITO FAKE!

Além do envelhecimento natural da pele e a perda de colágeno, a própria atividade muscular dos movimentos faciais desenvolvem rugas e linhas de expressão ao longo do tempo. Por isso, a dúvida costuma surgir: quando recorrer ao botox? A grande verdade é que o momento ideal para utilizar um recurso como este é uma escolha particular, pois não existem regras de beleza a serem seguidas. A partir do momento que algo passa a incomodar, a afetar o bem-estar e a autoestima, é importante procurar uma clínica especializada e entender as necessidades específicas para cada caso.

Andrezza explicou que cada pessoa tem uma estrutura facial única e isso deve ser respeitado. "Na Royal Face, observamos as características dos pacientes, fotografamos o rosto para análise e utilizamos técnicas específicas para identificar o melhor tratamento. Nosso objetivo é unir a performance da harmonia facial com resultados naturais e elegantes".

Para casos como as linhas de expressão, a toxina botulínica é a mais indicada, pois a substância é capaz de bloquear o músculo que realiza movimentos constantes de franzir a região do rosto. É como se ela esticasse a ruga, tratando o vinco que foi formado e prevenindo que novas linhas apareçam.

APLICAÇÃO

Prático e rápido, o procedimento é feito com uma seringa e pode ser aplicado em torno dos olhos, testa, glabela (região entre as sobrancelhas), região do nariz, ao redor dos lábios e queixo celulítico. Cada pessoa apresenta uma necessidade específica e a duração também é variável, em torno de 4 a 6 meses.

A Royal Face oferece uma equipe altamente capacitada de biomédicos, em toda a rede. "Nosso foco sempre foi a excelência no atendimento, alta qualidade dos produtos e preços acessíveis, além da flexibilidade de pagamento por diferentes meios, como parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito ou pelo nosso exclusivo Carnê da Beleza", afirmou Andrezza.