Governo Lula garante mais de R$ 30 milhões em investimentos para habitação em Campo Grande

O vereador Landmark Rios (PT) participou na manhã desta terça-feira (2) da inauguração do Posto Territorial do Programa Periferia Viva – Urbanização de Favelas, iniciativa construída em parceria entre o Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande, que vai garantir mais de R$ 30 milhões em investimentos para infraestrutura, urbanização e melhorias habitacionais na comunidade Novo Samambaia, na Capital.

O programa integra o Novo PAC Periferia Viva, coordenado pelo Ministério das Cidades, e prevê uma série de intervenções urbanas e sociais para beneficiar diretamente 463 famílias da região.

Entre as obras previstas estão drenagem, pavimentação asfáltica, melhorias habitacionais, ampliação da Unidade de Saúde da Família (USF) Macaúbas, construção de praça pública, regularização fundiária, ações de assistência social, qualificação profissional e fortalecimento comunitário.

Durante o evento, Landmark destacou a importância da união entre os governos e os movimentos populares para levar dignidade às famílias que vivem nas periferias da cidade.

“Hoje nós temos em Campo Grande mais de 220 favelas ou comunidades em situação de vulnerabilidade aguardando uma resposta do poder público. Esse é um momento muito importante e muito esperado pelos moradores”, afirmou o vereador.

Durante lançamento do Periferia Viva, o vereador Landmark Rios destacou a importância dos investimentos do Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura. Foto: Pedro Roque

Segundo Landmark, o Posto Territorial terá papel fundamental para aproximar os serviços públicos da comunidade e identificar as principais necessidades das famílias.

“Aqui vai acontecer uma escuta importante. Os especialistas vão fazer um diagnóstico da situação de cada casa, entender se há idosos, pessoas com deficiência, mães atípicas, se a residência precisa de banheiro, melhoria estrutural. Isso é fundamental para garantir qualidade de vida para as famílias”, destacou.

O parlamentar também ressaltou que os investimentos representam uma resposta concreta para quem historicamente viveu sem infraestrutura adequada.

“Quando os governos trabalham juntos, conseguimos dar respostas reais para quem mais precisa. É um investimento que leva dignidade para as pessoas”, declarou.

Os recursos do projeto são financiados por meio de parceria entre o Governo Federal e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, dentro do programa Periferia Viva. Parte dos investimentos será executada pela Agehab/MS (Agência de Estado de Habitação) em conjunto com a Prefeitura de Campo Grande e órgãos federais.

Representando o Ministério das Cidades, o coordenador-geral de Regularização Fundiária em MS, Samuel Cardoso, afirmou que o projeto busca aproximar o poder público das comunidades.

“Esse é um marco na forma de governar. Não são apenas obras ou os mais de R$ 30 milhões em investimentos. Estamos trazendo participação popular, permitindo que a comunidade apresente suas reivindicações diretamente dentro do território”, explicou.

Vereador Landmark Rios conversou com Samuel Cardoso, representante do Ministério das Cidades, sobre as ações do Programa Periferia Viva. Foto: Pedro Roque

Segundo ele, o programa reúne ações integradas de diversos ministérios do Governo Federal.

“Estamos trazendo para esse território políticas públicas de saúde, esporte, trabalho e oportunidades. O Posto Territorial funciona como uma porta de entrada da população para o Governo Federal”, afirmou.

A diretora-presidente da Agehab/MS, Maria do Carmo Avesani Lopez, destacou que o projeto nasceu a partir da necessidade de levar infraestrutura e qualidade de vida às famílias já instaladas na região.

“O grande diferencial desse projeto é que ele não olha apenas para infraestrutura. Ele busca melhorar a qualidade de vida das famílias dentro das próprias casas”, afirmou.

Ela explicou que o programa prevê obras estruturais e melhorias individualizadas nas residências.

“Além da pavimentação e drenagem, teremos reformas de banheiros, melhorias habitacionais, ações sociais, qualificação profissional e geração de renda”, destacou.

Moradora da comunidade há cerca de nove anos, Ivonete Cruz Santos comemorou os investimentos anunciados para a região.

“Vai ser muito bom para nós. O bairro estava precisando de asfalto, praça para as crianças. Quando chove é muito difícil sair de casa”, relatou.

Já Douglas Silva Ribeiro de Macedo, morador há 11 anos da comunidade, destacou a transformação vivida pela região ao longo dos anos.

“A gente começou aqui praticamente do zero, com barraco. Hoje já temos rede de esgoto e agora chegam mais melhorias, asfalto e obras para deixar a vida melhor para todo mundo”, afirmou.

Douglas relembrou o início da comunidade e destacou a transformação da região com a chegada das obras e investimentos de infraestrutura. Foto: Pedro Roque

O diretor-presidente da Emha (Agência Municipal de Educação), Cláudio Marques, ressaltou que o projeto também representa avanço na política habitacional e de regularização fundiária da Capital.

“Estamos construindo um novo futuro para essas famílias, com legislações mais modernas para habitação e regularização fundiária. Esse espaço foi criado para ouvir e atender a comunidade”, afirmou.

O Periferia Viva integra os investimentos do Novo PAC Seleções e do Minha Casa, Minha Vida, com previsão de aproximadamente R$ 32 milhões em recursos para urbanização, infraestrutura, melhorias habitacionais e ações sociais no Novo Samambaia.