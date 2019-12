Acidente Cachorro é atropelado por caminhonete e perde olho; motorista fugiu O condutor do veículo não prestou socorro para o animal

Um cachorro perdeu o olho esquerdo após ser atropelado por uma caminhonete no bairro Santo Antônio, em Paranaíba. De acordo com o JP News, o condutor da caminhonete não prestou socorro e fugiu do local.

Testemunhas do acidente disseram que a caminhonete era prata e lançou o animal por vários metros. O cachorro teve o globo ocular perfurado e diversos ferimentos pelo corpo.

Segundo populares, câmeras de segurança de imóveis da região podem ter flagrado o ocorrido. Ele foi socorrido por moradores.