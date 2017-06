Capital Cães para adoção serão vacinados gratuitamente nesta sexta

Adotar um cão adulto já imunizado pode ser um estímulo no acolhimento, já ele está pronto para ir para casa e curtir a nova família, diferente de filhotes que ainda não têm idade suficiente para receber algumas vacinas. Com esse intuito, a Fundação Manoel de Barros (FMB) em parceria com o curso de Medicina Veterinária da Uniderp realizam um mutirão de vacinação na Ong Cão Feliz, no jardim Noroeste, a partir das 13h30, com o apoio da clínica Vetmat.

“É preciso pensa na saúde animal, pois eles são nossos parceiros e amigos. E ao cuidar da saúde dos animais, temos zelo também com a saúde pública, pois a saúde do animal influência na saúde humana também. Por isso, a Fundação Manoel de Barros e a Uniderp FM criaram esta ação como prevenção de doenças aos animais”, explica o diretor da FMB, Marcos Henrique Marques.

Mais de 100 cães serão imunizados contra sete doenças: parvovirose, cinomose, hepatite infecciosa, infecções por Adenovírus tipo 2, parainfluenza canina, coronavirose e leptospirose. “A vacinação ajuda a manter os animais de estimação mais saudáveis e protege também a saúde familiar”, explica a professora do curso de Medicina Veterinária, Natalia Yoshioka de Vidis.

Fundada em 2013, a Ong Cão Feliz acolhe cães abandonados, vítimas de maus tratos e em situação de risco e conscientiza a população da importância da vida desses animais. A entidade fica na Rua Esmeraldo Maluf, 2075 - Jardim Noroeste.