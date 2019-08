Madeira ilegal Caminhões são apreendidos carregados com madeira ilegal

Durante fiscalização no entroncamento das rodovias MS-306 e MS-223, no local denominado Trevo da fazenda Monarca, no município de Costa Rica, policiais militares ambientais abordaram ontem (19), três caminhões transportando madeira serrada, onde após verificar a documentação pertinente, constatou-se o transporte irregular da carga.

A carreta de placas de Alto Araguaia (MT), era conduzido pelo motorista (34), residente em Rancharia (SP) e estava carregada com 12.597 m3 de madeira serrada. O Veículo saiu de Sinop (MT) com destino a São Paulo (SP), possuía Memorial descritivo de transporte, porém, não mencionava todo o trajeto a ser percorrido.

A segunda carreta era conduzida pelo motorista de 37 anos, residente em Guararapes (SP), que fazia o trajeto de União do Sul (MT) a Bertioga (SP), continha a carga de 35.311 m3 de madeira serrada, possuía o Memorial Descritivo de Transporte, mas também não mencionava todo o trajeto a ser percorrido.

Na mesma fiscalização, mais uma carreta carregada com 35.311 m3 de madeira serrada foi apreendida. O motorista (61) residente em Sinop (MT) vinha de União do Sul (MT) com destino a Cambé (PR) e durante a fiscalização constatou-se que o Memorial Descritivo de Transporte estava incorreto, bem como a carga com excesso de 9.800 m3 de madeira.

Essa exigência no documento ambiental de transporte é obrigatória e sua falta constitui-se em crime e infração administrativa. A identificação do itinerário serve para evitar que se retirem madeiras ilegais de outros locais com o documento.

Ainda durante a fiscalização um pescador (57), residente em Votuporanga (SP), também foi autuado em R$ 1.000,00 por transporte irregular de pescado. Entre as espécies encontradas em seu veículo Chevrolet S10, estavam Piavuçu, Piau-três-pintas e Piapara, que estando além da cota, totalizando 15 kg, alguns também fora da medida, sendo o infrator encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.

Na operação foram contabilizados R$ 25.965,40 em multas, apreendidos 83.219 m3 de madeira e 15 kg de pescado.

As carretas e com respectivas cargas de madeira foram apreendidos, bem como o pescador e o pescado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica. Os responsáveis pela empresa transportadora da madeira responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção.