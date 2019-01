Inflação Campo Grande tem 5ª menor inflação do País em 2018 Queda dos preços de calçados e roupas conteve IPCA na Capital

Em 2018, Campo Grande ficou entre as cinco capitais e regiões metropolitanas com inflação acumulada abaixo da marca de 3 pontos percentuais. A variação foi de 2,98%, de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado nesta sexta-feira (11.1).

Entre os locais pesquisados pelo IBGE, o resultado da capital sul-mato-grossense só não foi melhor que os de Aracaju (2,64%), São Luís (2,65%), Recife (2,84%) e Fortaleza (2,9%).

O índice em Campo Grande foi contido pela deflação dos grupos vestuário (-4,75%), que inclui calçados e acessórios (-6,82%) e roupas (-4,88), e pelo grupo comunicação (-0,30%).

Já entre os itens que tiveram aumento os destaques são combustíveis e energia (5,94%), cursos, leitura e papelaria (6,09%), consertos e manutenção (6,24%), joias e bijuterias (8,28%) e serviços de saúde (9,29%).

Dezembro

Mesmo com as vendas motivadas pelas festividades de fim de ano, em dezembro, a inflação em Campo Grande foi apenas de 0,06% – puxada para baixo pelos grupos artigos de residência (-0,9%), habitação (-0,36%), transporte (-0,23%), comunicação (-0,14%) e vestuário (-0,06%)

Em novembro, a capital sul-mato-grossense havia obtido um resultado ainda melhor, com deflação de -0,31%.