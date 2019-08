Lula Livre Caravana Lula Livre com Fernando Haddad cancela agenda em Campo Grande Ainda não há novas datas para o evento

A caravana Lula Livre, que traria o ex-prefeito Fernando Haddad para Mato Grosso do Sul, cancelou a agenda em Campo Grande e Dourados, que ocorreria neste fim de semana.

As informações são do Vice-Presidente Nacional do PT e coordenador das caravanas, Márcio Macêdo.

Segundo a assessoria do evento, as solenidades foram adiadas “devido a compromissos profissionais emergenciais de Haddad nas suas atividades como professor”.

Ainda não há novas datas para os eventos.