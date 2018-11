Cigarros Carga de cigarros avaliada em R$ 1 milhão é apreendida pela polícia

Policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira) prenderam dois homens, um morador em Goiania (GO) e outro 47 anos residente em Souza (PB), pelo crime de contrabando.

A equipe realizava diligencias em Rio Brilhante, quando na entrada da cidade proximo a um hotel, avistaram um Fiat Palio com duas pessoas, levantando a suspeita da equipe que resolveu fazer a abordagem. Questionados, disse que havia sido contratado para remover carreta bi-trem que estava na proximidades.

O policiais foram até onde estava o caminhão Scania/T124 com placas de Chapecó (SC) e em vistoria no mesmo , foi constatado que no interior do compartimento de carga do caminhão que seria guinchado, estavam abarrotados com 1,2 mil caixas de cigarros.

A carga é avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Um dos infratores disse ter sido contratado para pegar o carregamento em Dourados e levaria até Campo Grande e ganharia R$ 2 mil. Já o outro rapaz faria o papel de batedor da carga.

Foi dado voz de prisão aos dois pelo crime de contrabando e conduzido os veículos apreendidos e cigarros a delegacia de polícia federal em Dourados.