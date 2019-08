CONTRABANDO Carros e depósito com 100 mil maços de cigarros são descobertos na Capital Jovem foi preso e revelou locais à polícia nessa sexta-feira

Kombi carregada com cigarros contrabandeados Foto: Reprodução/Batalhão de Choque

Vinícius Gabriel Souza Silva, de 19 anos, foi preso na madrugada de hoje, sexta-feira (16), suspeito de transformar a casa em que vivia no Bairro Novo Século, em Campo Grande, em depósito de cigarros do Paraguai.

Segundo polícias militares do Batalhão de Choque, a inteligência da polícia avisou que comboio carregado algo ilícito estaria chegando está manhã na cidade. Um Ford Fiesta era o alvo e alguns dos suspeitos seriam moradores do Aero Rancho.

Com essas informações aos policias realizaram rondas na região do bairro Aero Rancho, onde abordaram Vinícius, questionado o jovem revelou aos policias que chegou em Campo Grande no dia anterior e disse que o Ford Fiesta no qual veio à Capital estava carregado de cigarros contrabandeados. O carro foi encontrado pela polícia na Rua Gruta do Maquiné, nele foram achadas 40 caixas de cigarro.

O jovem também revelou o local, a casa na Rua Coronel Wilson Fontoura, no bairro Novo Século, conforme a polícia, o local era usad0o como depósito. No local a polícia encontrou mais caixas de cigarro além de outros dois veículos, uma VW Kombi e GM Zafira. Ao todo foram apreendidos 100 mil maços de cigarros.

O jovem foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal (PF).