Cotidiano Casa da Saúde está com sistema fora do ar e atendimentos foram interrompidos O sistema está fora do ar devido o rompimento do cabo fibra óptica da Oi no centro da cidade

Por: Ana Palma/Midiamax 20/11/2019 às 10:31

Foto: Divulgação A Casa da Saúde está com o sistema fora do ar desde terça-feira (19) e até o momento não há previsão de quando os atendimentos voltarão ao normal. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informou que o motivo da queda no sistema foi o rompimento do cabo de fibra óptica da Oi. Uma leitora, que não quis se identificar, entrou em contato com o Jornal Midiamax informando que não consegue pegar um medicamento que faz uso devido as falhas na Casa. “Vim ontem aqui e voltei hoje novamente. Até agora nada, ficarei aqui até o sistema voltar para poder pegar senha e conseguir meu remédio. Poderiam ter feito um comunicado formal sobre o ocorrido, pois gastamos nosso tempo aqui esperando para ser atendido, sabe-se lá quando irão arrumar o problema”, diz. De acordo com a assessoria de imprensa da SES, o sistema está fora do ar devido o rompimento do cabo fibra óptica da Oi no centro da cidade e afetou toda a região. Ainda de acordo com a secretaria, já foi cobrado a operadora para que o problema seja resolvido o mais rápido possível e o sistema volte a operar normalmente.