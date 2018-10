CCR CCR oferece 25 vagas de emprego para 11 cidades do Estado Oportunidades são para os cargos de motorista e resgatista

A concessionária CCR MSVia, que administra a rodovia BR-163, está com 25 vagas de emprego aberta, para os cargos de motorista e resgatista, para atuar no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), em Mato Grosso do Sul.

Conforme a CCR, além do salário fixo, o contratado terá auxílio vale alimentação ou refeição, convênio de saúde, seguro de vida e prêmio anual relativo a participação em lucros de empresa.

Para atuar na pista, como motorista e motorista resgatista, o candidato deve ter ensino fundamental completo e carteira nacional de habilitação categoria “D”. Para atuar como resgatista em unidade básica, o candidato deve ter ensino médio completo e conhecimento na área da saúde. Para atuar como resgatista em unidade avançada é preciso graduação em enfermagem.

Os locais de trabalho são as bases operacionais da empresa de Mundo Novo, Itaquiraí, Naviraí, Juti, Douradina, Nova Alvorada do Sul, Anhanduí, Bandeirantes, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim e Sonora.

Para concorrer ao cargo, interessados devem entrar em contato pelo e-mail gp-pa.msvia@grupoccr.com.br.