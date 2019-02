CLIMA Chove esta manhã em grande parte de MS O sábado se mantém com previsões de tempo instável

Campo Grande tem mínima de 21ºC e máxima prevista de 26ºC Foto: Tero Queiroz

Sexta-feira (15.2) segue o rito das previsões do tempo registrada ao longo desta semana. Chuva, trovoadas, céu nublado e temperaturas amenas são esperadas para todas regiões de Mato Grosso do Sul. As pequenas diferenças estão na intensidade que, em alguns municípios, pode ocorrer pequenos temporais.

A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 95% e 45% e as temperaturas possuem estimativas de variação de 20°C a 33°C.

Campo Grande tem mínima de 21ºC e máxima prevista de 26ºC. Na região Leste, onde as chuvas estão caindo com maior intensidade, o alerta permanece. Deve chover na maior parte dos municípios, com máximas que transitam entre 32ºC e 35ºC, e mínimas de 21ºC a 23ºC.

No Norte e no Sul do Estado, possibilidade de chuva é de 90%, com ventos de até 13 Km. Coxim pode alcançar 28ºC na máxima e 22ºC na mínima, já Ponta Porã, a mínima é de 21ºC e máxima 25ºC. A região pantaneira tem calor e também alta chande de chuva. Máxima para Corumbá é de 28ºC e mínima, 22ºC.

O sábado se mantém com previsões de tempo instável, em algumas regiões com sol forte durante o dia, mas pancadas de chuva no fim da tarde. Clima típico do verão brasileiro. Veja mais previsões no mapa: