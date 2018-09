Clima Chuva chega em várias cidades de MS nessa sexta-feira

Foto: Reprodução

A previsão para hoje, sexta-feira (14), é de chuva em grande parte de MS. Conforme dados coletados no site Clima Tempo.

Na cidade de Dourados, a previsão é de sexta-feira chuvosa durante o dia e à noite. Com a mínima de 17ºC e máxima de 26ºC.

Já em Corumbá a sexta-feira é de nuvens durante o dia. Noite com perigo de chuva a qualquer momento. A mínima é de 24ºC e a máxima de 27ºC.

Na Capital a previsão é de sexta-feira com Sol e muitas nuvens durante o dia. Noite com períodos nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 21ºC e máxima de 28ºC.

Em Ponta Porã a prtevisão para essa sexta-feira é de chuva durante o dia e á noite. A mínima é de 16°C e máxima de 24ºC.