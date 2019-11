EVENTO Circuito de palestras sobre gestão na propriedade rural chega à região O Circuito de Palestras A evolução da gestão na propriedade rural chega em Mato Grosso do Sul na primeira semana de dezembro

Palestrante Giandrei Basso Foto: Divulgação

O Circuito de Palestras “A evolução da gestão na propriedade rural” chega em Mato Grosso do Sul na semana que vem, de 2 a 6 de dezembro, partindo da premissa de que a maior parte dos produtores rurais não dá a devida atenção à gestão da propriedade. Problemas financeiros, falta de tempo para gerir e organizar o patrimônio e, principalmente, a dificuldade para realizar novos e maiores investimentos são consequências da deficiência na gestão.

As palestras, gratuitas, acontecerão em Dourados, Rio Brilhante, Laguna Carapã, Amambai e Caarapó e é iniciativa das empresas Essent Agro (RS), que com mais de 30 anos mercado é referência no Brasil em inovação no segmento, e AgroEconomy (Dourados), com apoio de vários parceiros. Serão ministradas pelo engenheiro agrônomo e MBA em gestão empresarial Giandrei Basso.

“Educar o produtor para a importância da gestão é como investir em seu próprio negócio”, diz o empresário Sergio Lima da AgroEconomy. Ele lembra que orientado, “o produtor conquista mais solidez em relação ao patrimônio e à propriedade, sente mais segurança financeira e pode realizar mais investimentos”.

As palestras, que já foram assistidas por milhares de produtores rurais do Sul do País, abordarão o manejo do solo à genética, inovações no controle de pragas e doenças, evolução da gestão da propriedade, imposto de renda do produtor rural e a gestão agro na era digital.

O Circuito leva informação e apresenta uma solução inovadora para a gestão do produtor rural: uma plataforma online que, através de uma sistema desktop e aplicativo mobile, oferece um inédito robô de planejamento tributário e controle financeiro.

Com a plataforma, todas as compras relacionadas à propriedade são automaticamente cadastradas num banco de dados, com o pedido da nota fiscal eletrônica. A comercialização é localizada na Receita Federal, por meio do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do produtor. “Uma reclamação que recebemos frequentemente dos fazendeiros é de que guardar as notas fiscais é um problema. Muitas vezes, eles deixam em cima de uma caixa qualquer e perdem”, afirma Giandrei Basso.

Além de dispensar a utilização de papel, o robô da startup faz um cálculo dos gastos de cada mês, o que permite ao produtor saber quanto pagará à Receita Federal no ano seguinte e ter gestão apurada da propriedade, já que cada gasto é contabilizado na ferramenta.

PALESTRANTE

Giandrei Basso Engenheiro Agrônomo formado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), MBA Gestão Empresarial (FGV), Behavioral Analist, Professional e Self Coaching, Líder Coaching Training, Business Coaching. Consultor Empresarial, tendo atuado em propriedades rurais, cooperativas, empresas privadas e multinacionais. Professor do curso de pós graduação em Gestão de Pessoas da Unijuí, ministrando o módulo Business Coaching.

AGENDA

Na segunda-feira (02), a primeira palestra do Circuito acontece no Sindicato Rural de Dourados, a partir das 19 horas.

Na terça-feira (03), em Rio Brilhante, às 06h30, na Semen Barra.

Na quarta-feira (04), em Dourados, a palestra será ministrada às 16 horas, durante a Tecnosoja, no Campo Tecnológico Biorural.

Na quinta-feira (05), no Sindicato Rural de Laguna Carapã, às 7 horas. No turno da tarde, equipe e palestrante permanecerão à disposição dos participantes para um bate papo e orientações adicionais.

Ainda na quinta-feira (05), a partir das 19 horas, no Sindicato Rural de Amambai.

Na sexta-feira (06), às 8 horas, na AgroMarques, em Caarapó. À tarde, equipe e palestrante permanecerão à disposição dos participantes para um bate papo e orientações adicionais.