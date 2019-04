TEMPO Clima com calorão nesta quinta-feira em MS Confira as máximas e mínimas à Capital e interior do Estado

Por: TERO QUEIROZ 11/04/2019 às 08:20 Comentar Compartilhar

Foto: Arquivo A manhã desta quinta-feira (11), começa com céu aberto e clima quente na Capital de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande os termômetros podem chegar a 33ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Amambai, Coronel Sapucaia, Bela Vista, Vicentina, Dourados e Ponta Porã, a mínima será de 17°C e a máxima de 30°C. Chapadão do Sul, Costa Rica, Selvíria e Paranaíba terão máxima de 33°C. Na planície pantaneira, em Corumbá, Porto Murtinho, Miranda e Aquidauana, os termômetros também poderão marcar os 33°C no decorrer do dia. Terenos, Sidrolândia e São Gabriel do Oeste, a máxima será de 31°C.