ColisÃ£o entre carro e muro fecha nÃºmero de 25 acidentes dentro de 12h na Capital

Números Colisão entre carro e muro fecha número de 25 acidentes dentro de 12h na Capital

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Na madrugada desta quarta-feira (22) um condutor, que ainda não foi identificado, fugiu após bater o carro que conduzia contra uma árvore e também no muro, na Avenida Mascarenhas de Morais, na região do Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

A Polícia de Trânsito informou que o motorista seguia com um passageiro em um veículo Monza, de cor prata, no sentido Bairro São Francisco, quando por algum motivo ainda desconhecido, colidiu contra uma árvore e quebrou o muro de uma serralheria.

De acordo com testemunhas, após o acidente o condutor e o passageiro foram até um posto de combustíveis, nas proximidades, acionaram um táxi e fugiram. O carro, que ficou com a frente e a lateral destruídas, foi guinchado por uma equipe da polícia.

Também durante a madruga desta terça-feira, um homem de 30 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro após bater o carro que conduzia em um poste, na Rua Joaquim Murtinho, região central. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. A suspeita é de que o condutor tenha dormido ao volante.

De acordo com o BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), nas últimas 24 horas, das 6h de ontem (21) às 6h de hoje, foram registrados 25 acidentes nas ruas da cidade, sendo 12 com vítimas. (Com assessoria).