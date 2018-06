Com café da manhã à vontade, bar é opção animada para torcer nessa sexta Para não quebrar corrente da torcida brasileira, bar abre as portas em horário diferenciado

Não importa se o próximo jogo da Seleção Brasileira vai acontecer às 8 horas da manhã, o torcedor não desanima e quer comemorar o horário que for.

Nesse clima de torcida, o Sacramento, um dos bares mais premiados da cidade, resolveu fazer uma programação especial para o jogo Brasil e Costa Rica, que acontece na próxima sexta, 22 de junho. O bar oferecerá uma mesa de café da manhã à vontade para os torcedores presentes e, ainda, muita animação com música ao vivo com o músico Arthur Rostey e a banda +55 Music, que prometem o melhor do pop e do rock. “Não vamos quebrar a corrente de torcida, por isso queremos reunir a galera com muitas boas vibrações”, comenta Fernanda Marques, proprietária do Sacra.

Além do café da manhã, o bar vai oferecer seu cardápio tradicional, com diversas porções, como as premiadas nos festivais Bar em Bar: Mery Lu Melecada (frango frito com geleia de pimenta) e Casa de Vó, (feito de rabada). Um menu com cervejas especiais e drinks exclusivos também são uma boa pedida, lembrando que o bar serve também drinks sem álcool.



Serviço



O Sacramento Cervejaria fica na rua 15 de novembro, 1446.

A entrada custará R$10 por pessoa e o café da manhã é à vontade.