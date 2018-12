Festividades Com estreia dia 8, Cidade do Natal terá cobertura para a chuva Terá uma ampla área kids, artesanato, personagens famosos espalhando alegria para todos

Foto: Reprodução

A Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, neste ano traz novidades, uma cobertura, que garantirá a festa ao campo-grandense mesmo em dias chuvosos dos meses de dezembro e janeiro.

Terá na praça de alimentação um pergolado, que além de um charme especial, protegerá as famílias dos dias chuvosos. Também haverá cobertura para palco e área de show, que receberá mais de 60 atrações na Cidade do Natal.

O prefeito Marquinhos Trad e a primeira-dama Tatiana Trad saíram da Cidade do Natal às 22 horas da terça-feira, (04). Eles acompanharam os últimos preparativos para a inauguração, que acontece no próximo sábado (8), a partir das 19 horas.

“Como sempre, teremos qualidade e bom preço dos alimentos, para que todos tenham acesso e desfrutem com suas famílias. Este ano, buscamos melhorar em alguns pontos, como a instalação do pergolado, para trazer mais conforto e comodidade para todos que visitarão a Cidade do Natal. Acho que é um local que já se firmou na vida dos campo-grandenses. As pessoas esperam a chegada do Natal, e agora também esperam pela Cidade do Natal, para junto de suas famílias compartilharem bons momentos. Esse é um momento de fortalecer os valores das famílias, a começar pelos nossos, depois pelos mais próximos. É isso que a Cidade do Natal reflete, e são os valores que buscamos passar”, detalhou a primeira-dama, Tatiana Trad.

A Cidade do Natal de 2018 terá uma ampla área kids, artesanato, personagens famosos espalhando alegria para todos os visitantes, presença do Papai Noel todos os dias, das 17 às 23 horas, e mais de 60 atrações musicais.

“Estamos pensando em cada detalhe para que a Cidade do Natal seja inesquecível. Tudo está sendo feito com muito carinho, para garantir diversão, com conforto e segurança para o campo-grandense”, explicou o prefeito Marquinhos Trad.

A decoração será toda a inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade. Haverá o tradicional presépio, que este ano chega com novidades para o público.

A inauguração da Cidade do Natal acontece neste sábado, às 19 horas, com o Show da Luna. Do dia 8 de dezembro até o dia 6 de janeiro, várias atrações, entre música, dança e teatro, passarão pela Cidade do Natal, com destaque para a Família Lima.