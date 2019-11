Cotidiano Com R$ 656 mil, Prefeitura anuncia reforma no Horto Florestal Obras abrangem refeitório, sala de gastronomia, salão de beleza e sala de artesanato, blocos A, B e C

Por: Mayara Bueno/Midiamax 19/11/2019 às 10:22

Horto Florestal de Campo Grande é um santuário de árvores Foto: Marcos Ermínio A Prefeitura de Campo Grande fechou contrato com a DT3 Construção, por R$ 656,8 mil, para reforma do Horto Florestal. Segundo extrato divulgado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta terça-feira (19), as obras abrangem reforma e construção de refeitório, sala de gastronomia, salão de beleza e sala de artesanato/oficina, blocos A, B e C. O local de lazer fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, esquina com a Rua Anhanduí. O contrato foi firmado em 12 de novembro, segundo consta na publicação. Agora, a Prefeitura de Campo Grande precisa dar a ordem de serviço, para a empresa começar a revitalização.