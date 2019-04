16ª EXPOJARDIM Começa hoje tradicional feira agropecuária de Jardim Início previsto às 18h, com a presença de autoridades locais e estaduais

Inicia nesta quarta-feira (24), em Jardim a 16ª EXPOJARDIM, tradicional feira agropecuária é realizada pelo Sindicato Rural do município. O Evento acontece no Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert, de 24 a 28 de abril. A abertura oficial acontece no dia 24 às 18h, com a presença de autoridades locais e estaduais. A exposição conta com uma programação de palestras, shows, expositores, leilões e maquinários agrícolas.

O Ranch Sorting, competição baseada na apartação de gado, é uma das atrações. A prova acontece no sábado (27). As categorias da prova serão amador master, amador light, amador principiante, feminino e família, nas modalidades aberta e amadora. Os vencedores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro. Além das categorias oficiais, ocorrerá a prova do ‘tira boi’, que contabiliza mais de R$14 mil em prêmios. O evento tem o apoio do Núcleo de Tem Penning e Ranch Sorting de Mato Grosso do Sul (NTRSMS).

Shows com a banda @Três, Patrícia e Adriana, Marco Aurélio e Gregório prometem animar o evento que possui entrada e estacionamento gratuitos em todos os dias do evento. Confira a programação:

24/04 - QUARTA-FEIRA

18h - Abertura Solene

19h – Entrega dos Certificados do SENAR

25/04 – QUINTA-FEIRA

08h – Expo-kids

20h – Leilão de Gado de Corte Geral – Sindicato Rural

22h – Show com banda @três

26/04 – SEXTA-FEIRA

08h – ATEG Mais Inovação

08H30 – Expo-kids

20h – Leilão Fazenda Barra Bonita

22h – Show com Patrícia e Adriana

27/04 – SÁBADO

08h – Vitrine Tecnológica ATEG Senar

09h – Ranch Sorting

12h – Leilão Show da Terra

22h – Show com Victor Gregório e Marco Aurélio

28/04 – DOMINGO

12h – Leilão Beneficente Centro de Equoterapia Passo a Passo