Companhias aéreas e operadoras de viagens já estão com promoções da Black Friday

A tradicional Black Friday acontece oficialmente no dia 29 de novembro, uma sexta-feira, mas nesta semana já é possível encontrar pacotes de viagens baratos nas antecipações destas promoções realizadas pelas companhias aéreas e operadoras. Essa promoção é conhecida por “esquenta Black Friday”.

Mas antes de comprar uma passagem aérea ou reservar um hotel leia com atenção as regras da promoção. Muitas vezes o voo pode ser longo, com várias escalas. Outra dica é verificar na compra do pacote aéreo o que está incluído. Antes de fechar a compra procure saber se o hotel está localizado próximo aos locais que pretende conhecer.

Mas a nossa intenção não é deixar você desanimado com a Black Friday. No segmento de viagens são milhares de ofertas disponíveis. Caso encontre uma promoção, a dica é seguir os cuidados que falamos acima, mas seja rápido. As ofertas acabam duram pouco por causa da grande procura.

Além da grande oferta de passagens aéreas baratas, na Black Friday você encontra pacote de viagem para Portugal por ótimos preços, além de promoções para outros destinos da América do Sul.