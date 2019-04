Concursos Concursos em MS somam mais de 50 vagas e salários de até R$ 9,8 mil São várias vagas para nível fundamental, médio e superior

Concursos públicos com editais abertos em Mato Grosso do Sul, somam quase 60 vagas em Mato Grosso do Sul, com salários de até R$ 9,8 mil. São várias oportunidades e vagas para ensino fundamental, médio e superior.

Nesta segunda-feira (15) encerram as inscrições para fiscal de renda da Prefeitura de Campo Grande. São 10 vagas para graduados em nível superior em qualquer área de conhecimento.

O contratado deve cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais, referente à remuneração no valor de R$ 9.833,53. As inscrições devem ser realizadas até às 15h de hoje (horário de MS) no site da PUCPR. A taxa de inscrição é estabelecida no valor de R$ 180,00.

Também encerram hoje as inscrições para o concurso do Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região. São 72 vagas, sendo 70 para formação de cadastro reserva e 2 para preenchimento imediato.

Há oportunidades para os cargos de Assistente Administrativo (1) e Agente de Orientação e Fiscalização (1), que vão atuar em jornadas de 40h semanais e receber remunerações entre R$ 1.925,00 a R$ 4.016,00.

As taxas de participação têm dois valores, sendo R$ 37,00 para candidatos de nível médio e R$ 52,00 para candidatos de nível superior. Os interessados têm até hoje (15), para realizar as inscrições pelo site www.quadrix.org.br.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Bodoquena, abriu cinco vagas em Processo Seletivo para contratação de membros do Conselho Tutelar, titulares e suplentes.

Os candidatos devem ter escolaridade de nível médio ou superior, e ter idade superior a 21 anos. Estes profissionais têm carga horária de 40h semanais, mais plantões, feriados, finais de semana e sobreaviso da tabela de vencimentos público municipal.

As inscrições podem ser efetuadas a partir do dia 1º de maio de 2019, até o dia 31 de maio de 2019, das 7h às 11h, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Manoel de Pinho, nº 907, Centro, Bodoquena.

Além de Bodoquena, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente abriu também cinco vagas, mas em Brasilândia. O candidato deve possuir 21 anos; residir no município há pelo menos dois anos ininterruptos; possuir ensino médio completo; certificado de formação do ECA. Os conselheiros selecionados à vaga devem exercer suas atividades em regime de dedicação exclusiva em jornada de 40 horas semanais, referente à remuneração no valor de R$ 1.600,00.

As inscrições serão recebidas entre 20 a 31 de maio de 2019, das 9h às 13h, pessoalmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado na Rua Bartolomeu Viana Cavalcanti, nº 461, Bairro Jardim Camargo.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Estado do Mato Grosso do Sul(PGFN - MS), abriu dez vagas para estagiários de nível superior em Direito. Os selecionados às vagas disponíveis devem estar matriculados, no mínimo, no 3º semestre do curso, devem fazer jus à bolsa-estágio no valor de R$ 520,00, mais auxílio-transporte de R$ 6,00 por dia efetivamente estagiado, em regime de 30h semanais.

As inscrições devem ser efetuadas até o dia 30 de abril, mediante apresentação de formulário preenchido, à Comissão Organizadora, na Procuradoria da Fazenda Nacional em Campo Grande - MS, localizada na localizada na Rua Desembargador Leão Neto do Calmo, nº 03, Parque dos Poderes, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. A taxa de participação é a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A Prefeitura de Eldorado abriu Processo Seletivo para contratação de cinco vagas para membros titulares e membros suplentes. Alguns dos requisitos para a ocupação do cargo são: Residir no Município de Eldorado há mais de dois anos; certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e aptidão psicológica para o desempenho das funções de conselheiro tutelar.

As inscrições devem ser realizadas no período do dia 14 de maio de 2019 até o dia 24 de maio de 2019, das 8h às 10h e das 13h às 15h, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Rua Nicolau Ritter.

A Prefeitura de Guia Lopes da Laguna está com Processo Seletivo aberto destinado ao preenchimento de uma vaga para o cargo de Médico de ESF e ainda formação de cadastro reserva. As inscrições devem ser realizadas até o dia 19 de abril no horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Adalberto de Menezes, nº 208, das 7h às 13h, horário oficial do município. O salário é de R$ 10.048,73.

A Prefeitura de Naviraí anuncia as inscrições do Processo Seletivo na contratação de seis Profissionais de nível fundamental e curso superior. Os cargos disponíveis são: Cozinheiro Escolar (02), Agente de Serviço Escolar (02), Motorista Escolar (01) e Psicólogo Escolar (01).

As inscrições podem ser realizadas nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2019, na Casa do Trabalhador, localizada na Rua dos Jardins, nº 615, Centro, Naviraí - MS, 07h às 10h das 13h às 16h.

A Prefeitura de São Gabriel do Oeste divulgou a abertura de Processo Seletivo com cinco vagas para membros Titulares e cinco vagas para os membros suplentes de Conselheiro Tutelar. As inscrições começam hoje (15) até o dia 06 de maio de 2019. A remuneração é no valor de R$ 4.136,07.

A inscrição deve ser realizada de 07h às 11h e das 13h às 17h, no período do dia 15 de abril de 2019 até o dia 06 de maio de 2019, na Sala dos Conselhos, Rua Martimiano Alves Dias, Nº 1211, Centro, São Gabriel do Oeste.

Processo Seletivo da Secretaria do Estado de Educação (SED) foi aberto, destinado a selecionar profissionais para atuarem em cursos de Educação Profissional. A seleção busca a formação de cadastro reserva nos cargos de Coordenador Técnico de Curso; Professor; Supervisor de Curso; Supervisor de Programa; Orientador; Profissional de Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas; Coordenação de Polo; Coordenação Técnica de Curso; Coordenador de Professores Mediadores; Professor Mediador a distância e presencial; Professor Formador; Professor Autor e Supervisores de Programa - Pronatec Prisional/Equipe Multidisciplinar, nas funções de Profissional da Saúde, Psicólogo, Pedagogo e Assistente Social.

O cadastro servirá para selecionar os candidatos para as atividades do Pronatec e para as ações do MédioTec, Pronatec Prisional/Mulheres Mil, Profuncionário e Rede e-Tec Brasil, onde os contratados devem desempenhar as atividades em carga horário de 10h a 20h semanais.

Para participar, os interessados devem realizar as inscrições até o dia 25 de abril de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: sistemas.sed.ms.gov.br.