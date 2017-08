Concursos públicos Concursos públicos em 2018 não terão salários acima de R$ 5 mil Medida garantirá economia de R$ 70 bilhões em dez anos, acreditam técnicos do governo

Foto: Marco Santos/USP Imagens

Os concursos públicos para todas as carreiras do Executivo em 2018 não terão vagas com salários superiores a R$ 5 mil. A medida foi elaborada por técnicos do governo e garantirá, segundo os estudos, economia de aproximadamente R$ 70 bilhões em dez anos.De acordo com o jornal Correio Braziliense, o governo deverá enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional de modo a normatizar a decisão, que não afetará editais já publicados.

Ainda segundo a publicação, as vagas para nível médio terão remuneração de R$ 2,8 mil e as que exigem ensino superior chegarão a, no máximo, R$ 5 mil.